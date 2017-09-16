Vatan Partisi’nden İncirlik Hava Üssü önünde eylem

Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı üyeleri, 25 Eylül’de Irak’ta düzenlenecek referanduma tepki amacıyla öğle saatlerinde İncirlik Hava Üssü’ne giden Atatürk Caddesi’nde toplandı. Daha öncesinden araç girişleri polis tarafından kapatılan ve yoğun güvenlik önlemleri alınan cadde boyunca ellerinde pankart ve dövizlerle "Mustafa Kemal’in askerleriyiz", "Katil Amerika, iş birlikçi İsrail", "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" sloganları atarak yaklaşık 100 metre yürüyen partililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referanduma tepki olarak üssün ABD’ye kapatılmasını istedi. Üs yanına kadar yürüyen partililer, burada polis tarafından yerleştirilen bariyerlerin önünde basın açıklaması yaptı. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, “Irak anayasasına ve bölge güvenliğine aykırı bir şekilde sözde Kürdistan için bağımsızlık referandumu düzenleyecek. Vatan Partisi olarak bu emperyalist girişimle ilgili görüşlerimizi net biçimde ifade ettik. Sözde bağımsızlık referandumu girişimini tanımıyoruz. Gerçekleşmesi halinde sonuçlarını da tanımayacağız” diye konuştu.

Partililer, daha sonra slogan atarak olaysız şekilde dağıldı.