Vatandaşın gömleğinin cebinden cep telefonu çalan kapkaç zanlıları tutuklandı

Adana'da motosiklet ile vatandaşa yaklaşıp kapkaç yöntemiyle gömleğinin cebindeki cep telefonunu alıp kaçan iki zanlı olaydan 24 saat sonra yakalanıp tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Başkan isimli bir vatandaş, yol kenarında otururken yanına motosikletli 2 şahıs yaklaştı. Motosiklette bulunan 1 şüpheli vatandaşın gömleğinin cebindeki cep telefonunu aldıktan sonra, zanlılar motosikletle hızla kaçtı. Başkan'ın bağırması üzerine vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yapılan bu incelemelerde kapkaçın Şahin A. (25) ve Yusuf A. (20) isimli 2 şahıs tarafından gerçekleştirildiği saptandı. Polis, şüphelileri belirledikten sonra çaldıkları telefonu satabilecekleri iş yerlerini tek tek kontrol etti. Bu kontroller sırasında Mısır Çarşısı'nda bir telefoncunun, telefonu kendisinin satın aldığını ve 500 lira para verdiğini söylediği kaydedildi.

Zanlıların telefonu satarken de görüntüleri ortaya çıktı. Ekipler, bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıları yakalamak için evlerine baskın düzenledi. Baskın sonrası yakalanan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Zanlılardan Yusuf A. kapkaç yaptıklarını kabul ederek, "Ben motosikleti kullanıyordum telefonu Şahin aldı. Benim borcum vardı, telefonu satıp kendi payıma düşen parayla borcumu kapattım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Şahin A. ise Yusuf ile gezdikleri sırada bir yeri aramak için vatandaştan telefonu istediğini kendisinin telefonu isteyip aldığı sırada Yusuf'un birden motosikletle hızla gitmeye başladığını telefonu Yusuf'un aldığını, kendisinin bir şey yapmadığını ve masum olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.