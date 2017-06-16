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16 Haziran 2017 12:32

Vatandaşın yakaladığı azılı hırsız tutuklandı

Adana’da 8 iş yeri ve evden 20 bin lira değerinde 12 cep telefonu, 1 kol saati ve 2 bin lira çalan hırsız, vatandaşlar tarafından yakalandı.

Vatandaşın yakaladığı azılı hırsız tutuklandı

16 Haziran 2017 12:32

Polise teslim edilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Ö. veteriner kliniğe girip 3 kişinin cep telefonunu çalıp kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından fark edilerek yakalandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, zanlının üzerinde yaptığı aramada bir cep telefonu buldu. Cep telefonunun çalıntı olduğunu düşünen polis, yaptığı araştırmada telefonun Gülderen Bedir isimli bir şahsa ait olduğunu ve Bedir’in çalıştığı yerden çalındığını belirledi. Bunun üzerine polis zanlıyı çapraz sorguya aldı. Zanlı, sorgu sırasında 8 iş yeri ve evden toplam 20 bin lira tutarında 12 cep telefonu, 1 kol saati ve 2 bin lira para çaldığını itiraf etti. Zanlı, kol saatinin de yakalandığında kolunda olduğunu belirterek polise teslim etti. Polis, zanlının itirafından sonra yaptığı araştırmada güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Polis zanlının çaldığı eşyaları sattığı yerlerden alarak sahiplerine teslim etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.




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