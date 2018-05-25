Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ı makamında ziyaret etti. Çalışkan, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı’ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tunalı, beraberinde grup müdürleri ile birlikte geldiği ASKON Adana Şubesi’nde ve ASKON’a üye iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

ASKON üyeleri Hak Plastik, Tatşen, Medeni Baskül, Naba Tarım ve Beyza Piliç işletmeleri birlikte gezildi. Adana ekonomisine önemli katkıları olan ASKON üyesi işletmeler hakkında yöneticilerden bilgi alan Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, ilgilerinden dolayı işletme sahiplerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Ziyaretlerde ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı’ya üye işletmeler hakkında detaylı bilgiler verdi.