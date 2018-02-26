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26 Şubat 2018 11:30

Veteriner hekimin gömdüğü kedi polisi alarma geçirdi

Adana’da veteriner hekimin telef olan kedisinin parktaki gömdüğü yerden hayvanlar tarafından çıkartılması polisi alarma geçirdi.

Veteriner hekimin gömdüğü kedi polisi alarma geçirdi

26 Şubat 2018 11:30


Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Doğal Park’a gezmeye gelen vatandaşlar bir ağaç dibinde büyük beden bebek bezine sarıldıktan sonra koli bandı ile tutturulan bir cisim görünce polisi aradı.


Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis olay yerine gelip ilk incelemeyi yaptığında cismin bebek ya da bomba olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Hemen bomba imha ekibine haber verildi. Polis cismin etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi. Bu sırada olay yeri inceleme ekiplerini gören veteriner hekim Nadir Kaya polislere "Ne oluyor burada parkı neden çevirdiniz" diye sordu. Polis ise Kaya’ya ağaç dibinde bebek bezine sarılı bir cisim olduğunu söyledi. Kaya, o cismin kedi olduğunu, kendisinin 5 yıldır baktığı kedinin bir süre önce telef olduğunu ve ağaç dibine gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine Kaya, olay yerine alınarak bezi açması sağlandı. Kaya, kedisi telef olduğu için buraya gömdüğünü söyledi. Polis ise gerekli incelemeyi yaparak kedinin gömüldüğü yerden hayvanlar tarafından çıkartıldığını tespit etti. Kedi Kaya’ya verilerek başka yere gömülmesi istendi.




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