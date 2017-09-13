"Victoria ve Abdul" Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak

Sinema tarihinde sayısız kez yer bulan Kraliçe Victoria’nın hayatı bu kez yönetmen Stephen Frears kalitesi ile beyaz perdeye yansıyor. Kraliçe Victoria’nın kendinden genç Hintli tezgahtar Abdül’le yaşadığı tuhaf arkadaşlığın konu edildiği filmde Kraliçe Victoria rolünde Oscarlı oyuncu Judi Dench, tezgahtar Abdül rolünde ise Hintli oyuncu Ali Fazal var.

Victoria ve Abdül filmi Judi Dench’in ikinci Kraliçe Victoria performansı oldu. Dench, 1997 yapımı "Mrs Brown" filminde de Kraliçe Victoria’yı canlandırmıştı. Oscar’a altı kez aday olan Judi Dench, 1999 yılında "Shakespeare in Love" filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü kazanmıştı. Judi Dench’in adı 2018 Oscar yarışında da ön sıralarda geçiyor, En İyi Kadın Oyuncu dalının favorilerinden biri olarak değerlendiriliyor.