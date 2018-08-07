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07 Ağustos 2018 11:14

Voleybolun duayenine Karalar’dan ziyaret

Türkiye’nin uluslararası ilk voleybol hakemi ve filenin efsane ismi Nevzat Karazincir’in ismi Şakirpaşa Çok Amaçlı Spor Kompleksi’nde bulunan spor salonuna verilecek.

Voleybolun duayenine Karalar’dan ziyaret

07 Ağustos 2018 11:14


Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın önemli spor adamlarından olan ve daha önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası yürüme zorluğu çeken sporcu, hakem ve antrenör Nevzat Karazincir’i evinde ziyaret etti. Karazincir’e geçmiş olsun dileklerini ileten Karalar, kendisinin Adana ve Türk sporunun önemli bir değeri olduğunu söyledi. Topluma hizmet etmiş insanların sağlığında değerinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Karalar, kentimizin ve ülkemizin tanıtımına, sporuna büyük katkısı olan aynı zamanda voleybolda sayısız sporcu yetiştiren Nevzat Karazincir’in isminin Şakirpaşa Çok Amaçlı Spor Kompleksi’nde bulunan spor salonuna verileceğini söyledi.


Ziyaretten duyduğu mutluluğu belirten Nevzat Karazincir, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a vefa gösterdiği için teşekkür etti.




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