Vosvoslu festival

Adana'nın Pozantı ilçesinde Belemedik 2. Doğa ve Fotoğraf Festivali düzenlendi.

Festival, Pozantı Akköprü mevkisinde Adana Vosvos Kulübü'nün kaplumbağa diye tabir edilen vosvos araçlardan oluşan kortejiyle başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi de etkinliğe çaldıkları şarkılarla eşlik etti.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, 10 kilometre uzaklıktaki Belemedik Festival alanına üstü açık vosvos araçla halkı selamlayarak geldi.

Festival kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılara Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan tarafından katılım belgesi ve ödülleri verildi.

Grup Pandora Band'da katılımcılara konser verdi.