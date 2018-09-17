Vücut Geliştirme, Fitness ve Velness Milli Takımı'na Adanalı 3 sporcu

İstanbul'da 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılan, ‘Vücut Geliştirme, Fitness ve Velness Milli Takım Dünya Seçmeleri'nde, Atletik Konan Vücut Geliştirme Spor Kulübü'nden 3 Adanalı sporcu milli takıma seçildi.

Velness Bikini Dalı'nda Esra Güleç, Vücut Geliştirme'de Alihan Sezgin ve Atletik Fizik Dalı'nda Adem Budak, başarılı olarak milli takıma seçilen sporcular oldu. Adanalı sporcular, Kasım'da İspanya'da yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme, Fitness ve Velness Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

Atletik Conan Spor Kulübü Başkanı ve Uluslararası Hakem Nihat Söyler, amatör spor branşlarında gereken desteğin sağlanmasında sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu, bütçe sıkıntısı gerekçesiyle şampiyonada ikinci olan Adem Budak ve Alihan Sezgin'in kendi imkanlarıyla şampiyonaya katılabileceğini söyledi.

Söyler, Atletik Conan Spor Kulübü olarak Hüseyin Sözlü'nün amatör spor ve sporcularının her zaman yanında olduğunu belirterek, destek beklediklerini kaydetti.

Söyler, Gençlik Hizmetleri ve Spor Adana İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın şampiyon sporcuları tebrik ettiğini ifade ederek, “İl Müdürümüz Ataşbak, bundan sonra da desteklerini esirgemeyeceğini söyledi. Şampiyon sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. İspanya'da yapılacak olan şampiyonadan da başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum” dedi.