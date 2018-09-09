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“World Of Safari” ile macera dolu yolculuk

Çocukların, baştan aşağı safari kıyafetleri giyerek katıldıkları etkinlik, 16 Eylül Pazar gününe kadar sürecek.


Uzun yaz tatilini geride bırakmaya hazırlanan minikler heyecan dolu bir etkinlikle tatil finali yapacak. 3/12 yaş grubu çocuklar, heyecan dolu safari yolculuğunda, sadece televizyonlarda görebildikleri Afrika bozkırlarının en güçlü, en büyük ve en hızlı kahramanları ile tanışıyor.


Baştan aşağı safari kıyafetleri giyerek etkinliğe çocuklar, gerçeğinden farksız bir vahşi doğa gezisi yaşıyor. Sesli ve hareketli hayvan figürleri arasında kendilerini doğanın ortasında bulan çocuklar, hayvanların çıkardıkları seslerle hem heyecanlanıp hem eğleniyorlar. Çocuklarının en güzel çocukluk anılarına tanıklık eden aileleri ise onları cep telefonlarının kameraları ile görüntülüyorlar.


Vahşi doğa gezisi sırasında uzman eğitmenlerin refakat ettiği çocuklara, gördükleri hayvanlarla ilgili bilgiler de aktarılıyor. Çocuklar vahşi doğa gezisinin yanı sıra mini safari aracıyla yolculuk yaparak, tatilin son günlerinin tadını çıkarıyorlar.


Etkinlikler kapsamında, AVM’nin ortak kullanım alanında konumlandırılan dev boyuttaki hayvanlar, sadece çocukların değil yetişkinlerin de ilgi odağı oluyor.


AVM’nin giriş katında 16 Eylül tarihine kadar hergün 12.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek “World Of Safari” etkinliğine, ücretsiz bir üyelik sistemi olan Optimum Club başvuru formunu dolduran ailelerin çocukları yararlanabiliyor.

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