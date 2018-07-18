Yağma çetesi hükümlüleri yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 2012-2013 yılları arasında Seyhan ilçesi, Mithatpaşa ve Denizli mahalleleri başta olmak üzere organize suç örgütü kurmak ve yönetmekten suç kayıtları bulunan "Kör Ethem" lakaplı Ethem A. ve "Entel Mehmet" lakaplı Ramazan A. isimli şahısların örgüt liderliğinde Adana’da "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak, nitelikli yağma, nitelikli yağmaya teşebbüs, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarını işlediği tespit edilen şahıslara yönelik şafak vakti operasyon başlattı.

Polis eş zamanlı olarak 10 ayrı adrese yaptığı baskında yağma suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ramazan A. (39), yağma suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Barış Ü. (37) yağma suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezası alan Yusuf A. (35), yağma suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası alan Servet Ş. (26) yağma suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası alan Hidayet Bayram D. (24) ve yine yağma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası alan İbrahim K. (33) yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 kişi cezaevine götürüldü.