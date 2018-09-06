Yağma yaptı, 17 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası aldı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yağma suçundan 17 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası alan Talha Yasin’in cezası onanınca hakkında arama kararı çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine hükümlünün bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda hükümlünün Gürpınar Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Polis hükümlünün bulunduğu adrese baskın düzenledi. Polisi görünce kaçan hükümlü kısa süren kovalama sonrası Meydan Caddesi’nde yakalandı. Emniyete getirilip işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.