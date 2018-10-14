Yağma yaptı 17 yıl hapis cezası aldı

Adana'da gece silahlı yağma olayına karışmaktan 17 yıl hapis cezası alan firari yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Osmanustaoğlu yaklaşık 5 yıl önce gece arkadaşlarıyla silahlı yağma olayına karıştı. Olaydan sonra yakalanan Osmanustaoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak sanık daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Osmanustaoğlu, serbest kaldıktan sonra geçirdiği kaza sonrası koltuk değneklerine mahkum oldu. Bu sırada mahkeme tutuksuz yargılanan sanığa silahlı yağma suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine Osmanustaoğlu hakkında yakalama kararı çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Polis firari hükümlüyü Yavuzlar Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, Mehmet Osmanustaoğlu olduğunu kabul etmedi. Ancak polis hükümlüyü tanıdığı için emniyete götürüp parmak izi kontrolüyle kimliğinin Mehmet Osmanustaoğlu olduğunu saptadı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.