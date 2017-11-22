Yağmur Çukurovalı üreticiye bereket oldu

Başkan Doğan, “Bu yıl yağmur beklediğimizden biraz geç, ama kararında yağdı. Toprak suya doydu” dedi.

Geçtiğimiz yıl kurak bir sezon geçiren, Çukurovalı çiftçinin endişeli bekleyişi sona erdi. Hafta başından itibaren etkili olan yağışlı hava, üreticiye can suyu oldu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yağmurun ekimi yapılan yeni sezon ürünler için can suyu niteliği taşıdığını söyledi.

Kuraklık üreticiye yük oldu

Başkan Doğan, geçtiğimiz sezon yağışların yetersiz olması ve geç başlaması nedeniyle bölge çiftçisinin sıkıntılı günler yaşadığını dile getirerek, “Ürünlerin yetişme döneminde yağmurun olmaması üreticiyi sulama yapmak zorunda bıraktı. Bu durum haliyle çiftçimizin sırtına ekstra bir maliyet yükledi. Ancak yağışların bir önceki yıla göre daha erken başlaması çiftçimizin verimli bir sezon geçireceğinin işareti oldu. Yağmurun ekili arazilere zarar vermemesi de bölge çiftçimiz için sevindirici bir gelişme” dedi.

Yağmur bereket getirdi

Yağışların, bu yıl da kurak bir sezon geçirme endişesi yaşayan Çukurovalı çiftçinin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Başkan Doğan, “Yağmur beklediğimizden biraz geç, ancak kararında yağdı. Deyim yerindeyse toprak suya doydu, ürünlerimize bereket geldi” diye konuştu.

Korkulan olmadı

Yağmurun, hasat döneminin sona ermesinin ardından yağmasının sevindirici olduğunu dile getiren Doğan, “Bildiğiniz üzere bölgemizde ekimi yapılan pamuk ve mısırın hasadı tamamlandı. Hasat bitmeden başlamış olsaydı üreticimizi ciddi zarar görebilirdi. Ancak korkulan olmadı” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan, yeni sezon için ekim yapıldığı dönemde yağan yağmurun başta buğday, marul ve yeşil soğan olmak üzere ekimi yapılan sebzede verimimin artmasını sağlayacağına sözlerine ekledi.