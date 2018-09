Yağmur: "Et balık adını kullananlardan et almayın"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, “Et balık adıyla satış yapan mağazaların Et ve Süt Kurumu'yla bir bağlantısı yok. Vatandaşlarımız buralardan ucuz et almak uğruna sağlıklarını tehlikeye atmasın” dedi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, Adana ve ülke genelinde halen “et balık” adı altında satışlarına devam eden mağazaların, Et ve Süt Kurumu ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Et ve Süt Kurumu'nun Adana-Ceyhan Yolu üzerinde bulunan kombinasının içerisindeki mağazasından başka bir şubesinin olmadığını vurgulayan Yağmur,

Et ve Süt Kurumu'nun kent merkezindeki çeşitli yerlerinde yer alan mağazalarının kapatıldığını hatırlattı. Yağmur, “Bazı gözü açıklar adı değişmesine rağmen et balık tabelalarını indirmeyip değiştirerek, vatandaşlara et satışı yapmaya devam ediyor. Biz de gerekli çalışmalarımızı yaparak Et ve Süt Kurumu'na başvurduk. Bu konunun en kısa zamanda çözüme ulaştırılması gerekiyor” dedi.

Söz konusu mağazaların tabelalarındaki taklit logolarının kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Yağmur, “Buradaki satılan etlerin fiyatı ucuz olduğu için vatandaşlara cazip geliyor. Adana'daki et balık adı altında satış yapan 4 mağazanın da Et ve Süt Kurumu ile herhangi bir alakası yok. İleride bu mağazalarda et konusunda yaşanacak sıkıntılar, Et ve Süt Kurumu'nun başını ağrıtır” ifadelerini kullandı.

Adana'da şarbon vakasına rastlanmadı

Son günlerde gündeme gelen şarbon vakaları hakkında da açıklamalarda bulunan Yağmur, “Ekiplerimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile dirsek teması halindeler. İlimizde şarbon vakasına rastlanmadı. Vatandaşlarımız kebaplarını gönül rahatlığıyla yiyebilirler” dedi.

Vatandaşlara tanıdıkları kasaplardan et alması konusunda uyarılarda bulunan Yağmur, “Üzerinde mühür bulunmayan, veteriner hekim onayı olmayan yerlerden et alınmaması gerekiyor. Vatandaşlarımız tanıdıkları kasaplardan etlerini alabilirler. Ucuz et almak için sağlıklarını tehlikeye atmasınlar” şeklinde konuştu.

Türkiye'de hayvan ve et sıkıntısının bulunmadığını da sözlerine ekleyen Yağmur, etteki mevcut Katma Değer Vergisi'nin (KDV) kaldırılması durumunda, fiyatların düşeceğini söyledi. Yağmur, hayvancılığın ve besicilerin desteklenmesi durumunda Türkiye'nin et ithal etmesine gerek kalmayacağını dile getirdi.