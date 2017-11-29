Yağmurda çalışmak için naylon kıyafet yaptı

Suriye’de yaklaşık 7 yıldır süren savaştan canlarını kurtarmak isteyen aileler en çok Türkiye’ye sığındı. Adana da Suriye’ye yakın olması ve geçiş güzergahında olmasından dolayı 32 bini kampta yaklaşık 220 bini de dışarıda olmak üzere 250 bin Suriyeliyi misafir ediyor.

Savaştan kaçıp canlarını zor kurtaran Suriyeli aileler Adana’da da ekmek savaşı veriyor. Bunlardan biri de İbu ailesi. Halep’ten 4 çocuğunu alan İbrahim İbu eşiyle birlikte Adana’ya sığındı. Burada İbu’nun 12 yaşındaki çocuğu Muhammet İbu da okula gitmek yerine aile ekonomisine katkıda bulunmak için boyundan büyük el arabasıyla sokaklarda atık kağıt ve naylon topluyor. Birkaç gündür Adana’ya yağmur yağmasına rağmen kilometrelerce gezip her çöp konteynerine bakarak çalışmaya devam ediyor. İbu yağmurdan korunmak için de çöpten bulduğu naylonları üzerine geçirip atık kağıt ve naylon toplamaya devam ediyor.

İbu, savaştan kaçıp Adana’ya geldiklerini, ailesinden kimsenin savaşta ölmediğini, mecbur olduğu için çalıştığını söyledi. İbu daha sonra el arabasını alıp sokak aralarında kayboldu.