Yağmurlama sulama bitkiyi dondan da koruyor

Fatih Barutçu, yağmurlama sulamanın bitkiyi dondan da koruduğunu bildirdi.

Barutçu, Güney Yüreğir Sulama Birliği toplantı salonunda, birlik çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim seminerinde, bitkiyi soğuk kış günlerinde yaşanan don olaylarından korumanın iki yolunun bulunduğunu anlattı. Barutçu’ya don pervanelerinin çalıştırılması gerektiğini ya da yağmurlama sulama yapılmasının doğru olacağını belirterek, "Su donarken çevresine ısı verir. Yağmurlama sulama sistemi 20 dakikada bir çalıştırılırsa, her yer buz olsa bile bitki sapasağlam kalır. Ayrıca, yağmurlama sulamada gübreleme de yapılabilir" dedi.

Fatih Barutçu, başarılı bir yağmurlama sulama için ise planlamaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu sistemin projelendirme olmazsa çalışmayıp fazla maliyet gerektireceğini kaydetti.

“Yüzey sulama israfa neden oluyor”

Dr. Fatih Barutçu, yüzey sulama ile ilgili bilgi verirken de yer çekimi kuvvetiyle hareket edip, eğimle yapılan bu sulamanın yüzey sulama olarak adlandırıldığını hatırlatarak, bu yöntemin masrafsız ancak dezavantajlı olduğunu söyledi. Yüzey sulama sisteminde aşırı su israfı olduğunu anlatan Barutçu, birçok üstünlüğü olan, ayrıca su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerinin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Barutçu, basınçlı sulama sistemlerinin bitkide verimi artırdığını tespit edildiğini anlatarak, “Bitki ne kadar çok terleme yaparsa yani su tüketirse verim o kadar artar” dedi. Fatih Barutçu, damla sulama sistemlerinde bitkinin daha fazla su tüketmeye yöneldiğini hatırlatarak, yüzey sulama yöntemleriyle sulanamayan arazilerin de damla sulama ile sulanabileceğini kaydetti.

“Az su ile büyük alanlar sulanabiliyor”

Sulamada hedef kök derinliğinin 50 cm olduğunu, su fazla verilince bitkinin hedef bölgesi yerine derine sızma olacağına dikkati çeken Barutçu, “Yağmurlama sulamayı kontrollü bir şekilde yaparsak derine sızma olmaz. İletim ve yüzey akışı yoluyla meydana gelen su kayıpları yok olur. Dolayısıyla su kullanma randımanı yükselir" dedi.

Barutçu, yüksek sulama randımanının, sulama suyunun kıt olduğu durumlarda daha geniş alanların sulanmasına imkan verdiğini belirterek, yağmurlama yönteminde ise büyük alanların sulanabildiğini vurguladı. Barutçu, bu yöntemin özellikle taban suyu problemi olan yerlerde, suyun fazla yükselmesini engelleyeceğini belirterek, kumlu topraklarda ne kadar su verildiği bilindiğinden aşırı su kaybının da engelleneceğini dile getirdi.