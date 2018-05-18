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18 Mayıs 2018 14:30

Yakalanan göçmenler gözyaşlarına boğuldu

Avrupa ülkelerine gitmek için ülkelerinden kaçan 17 göçmen Adana’da yakalanınca, gözyaşlarına boğuldu.

Yakalanan göçmenler gözyaşlarına boğuldu

18 Mayıs 2018 14:30


Şehirler arası otogarda bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu halde duran 3’ü Afganistan, 3’ü İran, 11’i Bangladeş uyruklu 17 kişinin durumundan şüphelendi. Göçmenlerin yanına giden polisler, yaptıkları kimlik kontrolünde Afganistan üzerinden Van’a oradan da Adana’ya gelen kaçakların Avrupa’ya gitmek istediklerini tespit etti. İnsan kaçakçılarına kişi başı 3 bin dolar verdiklerini söyleyen kaçaklar ise yakalanınca gözyaşlarına boğuldu. Ülkelerine dönmek istemeyen göçmenler polise sınır dışı edilmemek için ağlayıp yalvardı.


Göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.




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