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11 Haziran 2018 14:00

Yaktığı bebeğini görmeye gidince hastanede yakalandı

Adana’da annesi para vermediği için 1 yaşındaki bebeğinin de bulunduğu evi yakan baba hastanedeki bebeğini görmeye gidince yakalandı.

Yaktığı bebeğini görmeye gidince hastanede yakalandı

11 Haziran 2018 14:00


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevi firarisi Çağlar A. (21) annesi Ayşe A.’nın yaşadığı eve sabah saatlerinde gelerek para istedi. Çağlar A.’ya olumsuz yanıt veren anne, korkup evden kaçtı. Çağlar A. ise evi ateşe verip kayıplara karıştı. Çağlar A.’nın evde bulunan 1 yaşındaki bebeği yanan evde mahsur kaldı. Komşular 110’u arayıp itfaiye ekiplerine haber verirken, bir yandan da ağlama sesi üzerine evin yatak odasına girerek bebeği kurtardı. Oğlunun kaçtığını gören Ayşe A. tekrar evine geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yanarak yaralanan bebeğe müdahale etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bebek Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ise babanın yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada hastane polisi de babanın hastaneye gelme ihtimaline karşı alarma geçip bebeğin odasının etrafında önlem aldı. Bir süre sonra zanlı baba, bebeğini görmek için hastaneye geldi. Hastane polisi, kaçmak isteyen Çağlar A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli baba polis merkezine götürüldü.


Çağlar A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp birimine getirildiği sırada "Ne var adam mı öldürdük, 4-5 kişiyi mi öldürdük" diyerek kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.


Baba Çağlar A. sorgulanmak üzere tekrar polis merkezine götürüldü.




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