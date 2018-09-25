Yakup Yavru'ya doktorlar 30 dakika müdahale etmiş

Uluslararası Adana Film Festivali için geldiği Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yakup Yavru'nun, hastanede doktorların 30 dakika süren müdahalesine rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Ünlü oyuncunun kaldırıldığı hastanenin Başhekimi Dr. Ali Uçurucu, Yakup Yavru'nun hastaneye getirilme süreciyle ilgili olarak, “Hastamız saat 05.30'da hastanemize gelmiş. 112 ekipleri kaldığı otelde 15 dakika müdahale etmiş. Daha önceden de kalp yetmezliği varmış. Bize geldiğinde solunumu yoktu. Nöbetçi doktorlarımız yaklaşık 30 dakika müdahale etti. Fakat hiçbir müdahaleye cevap vermedi. Gereken yapıldı, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sanat camiasına hastanemiz adına başsağlığı diliyorum” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Yakup Yavru'nun cenazesinin bulunduğu hastaneye geldi. Yavru'nun oğlu Yağız ile telefonda görüşen Sözlü, başsağlığı diledi. Sözlü, “Merhum Yakup Yavru, Emek Ödülü almak üzere davet ettiğimiz bir sanatçımızdı. Oğluyla da konuştum, daha önce de rahatsızlığı varmış. Tabi ki çok üzgünüz. Cenazeyi bekletmek bizim kültürümüzde yok. Cenazesini Amasya'ya ulaştıracağız” diye konuştu.

Sözlü, düzenlenen bir sinema festivalinde yaşanan böyle bir olayın büyük bir talihsizlik olduğunu belirterek, “Akşam aynı masada birlikte oturduk. Mutluydu. Adana'yı seviyor sinemacılarımız. Lakin hayatın hakikati böyle bir şey. Yakup Yavru'nun yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.