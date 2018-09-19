Yan bakma kavgasında boğazından böyle bıçaklandı

Adana'da bir kişinin yan bakma meselesi yüzünden boğazında bıçaklanma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, akşam saat 20.15 sıralarında Ali Rıza Dugan (18) arkadaşlarıyla birlikte Huzurevleri Mahallesi 77120 Sokak'ta yürürken karşı yönden gelen Cumali Deniz Görür (22) ve Mehmet Yontar (25) isimli şahıslarla yan bakma meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslardan biri bıçak çıkartıp Dugan'ı boğazından bıçakladı. Dugan bıçaklanınca sendeleyip geri geri giderken arkadaşları ona yardım etmek istedi. Olayı gerçekleştiren kişi ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Yaralanan Dugan bir süre sonra yere eğilip daha sonra da düştü. Zanlılar ise bir otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. Bu anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ali Rıza Dugan arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra çalışma başlatan polis, zanlılardan Cumali Deniz Görür'ü gözaltına aldı. Görür, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Dün ise olaya karışan zanlılardan Mehmet Yontar, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı nöbetçi mahkemeye sevk edildiği sırada boğazından bıçaklanan Dugan'ın hayatını kaybettiği haberi geldi. Zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Hayatını kaybeden Dugan ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.