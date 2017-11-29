Yangın kurbanlarının köyünde 3 aydır ezan okunmuyor

Vatandaşlar, vakit ezanlarının okunmadığı köyün tek camisinde ezan okuyup namaz kıldıracak imam atanmasını istiyor.

Aladağ’daki yurt yangınında hayatını kaybeden 4 ilkokul öğrencisinin defnedildiği 300 nüfuslu Köprücek Mahallesi’ndeki tek camide görevli imam 3 ay önce kentteki başka bir mahalleye atandı.

Mahalleye yeni imam atanmayınca minaresiz camide namaz kıldıracak kimse kalmadığı gibi merkezi ezan sistemi verimli olmayınca mahalle de ezansız kaldı.

Ara sıra camiye gelip ezan okuduğunu söyleyen Durmuş Ali Keklik (70), “Cuma günleri de zaman zaman 90 yaşında bir ihtiyar köylümüz gelip ezan okuyor ama her cuma gelemiyor. Burası genelde ezansız kalıyor” diye konuştu.

Ramazan Güvercin (55) isimli mahalleli ise imam atanması için müftülüğe başvurduklarını ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını belirterek, “’Milletvekillerine, Cumhurbaşkanı’na gidin başvurun diyorlar, onlara da gidemiyoruz. İmam istiyoruz. Ezansız köy olmaz böyle. Bir söz vardır, ’Bayrak inmez, ezanlar kesilmez’ diye” ifadelerini kullandı.