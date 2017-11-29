Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 10:09

Yangın kurbanlarının köyünde 3 aydır ezan okunmuyor

Adana’nın Aladağ ilçesindeki kız yurdunda hayatını kaybeden 4 çocuğun defnedildiği 300 nüfuslu Köprücek Mahallesi’nde 3 ay önce imamın tayini çıkınca yeni imam atanmadı.

Yangın kurbanlarının köyünde 3 aydır ezan okunmuyor

29 Kasım 2017 10:09

Vatandaşlar, vakit ezanlarının okunmadığı köyün tek camisinde ezan okuyup namaz kıldıracak imam atanmasını istiyor.


Aladağ’daki yurt yangınında hayatını kaybeden 4 ilkokul öğrencisinin defnedildiği 300 nüfuslu Köprücek Mahallesi’ndeki tek camide görevli imam 3 ay önce kentteki başka bir mahalleye atandı.


Mahalleye yeni imam atanmayınca minaresiz camide namaz kıldıracak kimse kalmadığı gibi merkezi ezan sistemi verimli olmayınca mahalle de ezansız kaldı.


Ara sıra camiye gelip ezan okuduğunu söyleyen Durmuş Ali Keklik (70), “Cuma günleri de zaman zaman 90 yaşında bir ihtiyar köylümüz gelip ezan okuyor ama her cuma gelemiyor. Burası genelde ezansız kalıyor” diye konuştu.


Ramazan Güvercin (55) isimli mahalleli ise imam atanması için müftülüğe başvurduklarını ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını belirterek, “’Milletvekillerine, Cumhurbaşkanı’na gidin başvurun diyorlar, onlara da gidemiyoruz. İmam istiyoruz. Ezansız köy olmaz böyle. Bir söz vardır, ’Bayrak inmez, ezanlar kesilmez’ diye” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç