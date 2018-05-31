Yangın merdivenin kilitli olması bu kez işe yaradı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Nisan ayında sahte polislere yönelik olarak ’Son Alo’ ismini verdiği operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 73 adrese şafak vakti baskın yapıldı.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de yapılan aramalarda 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm fişek, 2 adet telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 adet sim kart, 3 adet pos makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira TL para, 1 adet askeri kıyafet ele geçirildi.

Dolandırıcıların vatandaşları telefonla arayıp daha önce sürekli PKK, FETÖ tehdidi ya da ’hırsızlık yapılan bir kuyumcuda kimliğiniz bulunmuş, parmak iziniz alınacak bu nedenle evdeki bütün altın ve paralarınızı vereceğim adrese getirin’ yalanıyla dolandırırken, bu kez ’banka görevlileri paranızı kendi hesaplarına geçiriyor’ yalanını kullandıkları ortaya çıkarıldı. Polis ekipleri, yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takipte şüphelilerin kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak aradıkları 252 kişiden 15’ini 600 bin lira dolandırdıklarını ortaya çıkardı. Polis, dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya 14 milyon 400 lira yatıran 237 kişinin parasını ise hesaplara bloke koydurarak kurtardı. Paraları yatıranlara ulaşılarak polis, savcı, hakim ve jandarmanın para istemeyeceği anlatıldı. Paraları iade edildi. Şüphelilerden ise 50’si sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken 11’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Firari çete lideri yangın merdiveninde yakalandı"

Ekipler, ’Son Alo’ çetesinin firari lideri Ahmet Ergün’ün yakalamak için 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Zanlının nitelikli dolandırıcılıktan 50’den fazla suç kaydının olduğu, bugüne kadarda 500 bin liralık vurgun yaptığı öğrenildi. Çete içerisinde 12 kişinin sorumlusu olan Ergün’ün 14 Mart’ta Niğde’de kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadından 30 bin lira değerinde altın ve 3 bin lira alan para çalan ve bunları otomobilin motor bölümünde ve paspas altında saklayanlardan biri olduğu da saptandı.

Tüm bu detayları ortaya çıkaran polisler, zanlının ise Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesinde yıllık 20 bin liraya lüks daire kiralayıp kaldığını öğrendi. Ekipler, 1 ay boyunca bölgedeki lüks sitelerin çevresinde seyyar satıcı, emlakçı kılığına girerek gözetleme yaptı. Ergün’ün siteyi tespit eden polis, onu yakalamak için sahur vakti harekete geçti. Zanlının birinci kattaki evine giden polisler, kapıyı çaldı. Eşiyle evde oturan zanlı, polislerin geldiğini görünce yangın merdiveninden dışarı çıktı. Ergün, yangın merdiveninin zemin kat kapısının kilitli olduğun görünce bu kez, 11’inci katta çıkarak damda saklanmak istedi. Dam kapısının da kilitli olması üzerine zanlı burada sıkıştı. Polis ise Ergün’ü 11’inci katta yangın merdivenin de yakaladı. Karşısında polisleri gören Ergün’ün "Beni burada nasıl yakaladınız, ben öğrenciyim" dediği öğrenildi. Emniyete götürülen çete lideri, suçlamaları kabul etmedi. Polis ise zanlının tüm mallarına el koydurdu.

Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Adana’nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016 kız öğrenci yurdunda çıkan ve 11’i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yangında merdiven kilitli olduğu için öğrenciler çıkamamış ve yangın merdivenin hemen yanındaki odada feci şekilde yanarak can vermişlerdi.