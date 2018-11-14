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Yangın merdiveninden kaçarken yakalandı

Adana’da 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Adana'da 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hırsızlık, yan kesicilik ve mala zarar verme gibi 12 farklı suçtan 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Tolga G.'nin (34) teslim olmadığını belirledi.


Hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şahsın evine baskın yaptı. Polis hükümlüyü apartmanın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken yakaladı. Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezavine götürüldü.

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