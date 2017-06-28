Kaza, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin B. yönetimindeki 34 VMR 75 plakalı motosiklet, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek 34 BU 0749 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Çetin B. ve motosiklette bulunan Ercan Kurt (26) yola savruldu. Motosiklet ise 500 metre sürüklendikten sonra durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ercan Kurt yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Sürücü Çetin B. ise sağlık personeli olduğunu söyleyerek, “112 ekipleri gelene kadar bana soru sorun bilincimi açık tutmanız gerek” diyerek çevredeki vatandaşlarla konuştu. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çetin B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.