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26 Şubat 2018 13:13

Yarıda kalan Adana Demirspor - İstanbulspor karşılaşması oynanacak

Spor Toto 1.

Yarıda kalan Adana Demirspor - İstanbulspor karşılaşması oynanacak

26 Şubat 2018 13:13

Lig’in 24. haftasında dün oynanması gereken ancak yoğun yağış ve şiddetli dolu yüzünden yarıda kalan Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşması zeminde gerekli çalışmaların yapılmasıyla birlikte bugün oynanacak.


Lig’in 24. haftasında normal şartlarda dün oynanacak olan Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşması yağan şiddetli dolu ve yağmurdan dolayı yarıda kalmıştı. Bugün saat 14.00’a ertelenen mücadele öncesinde Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 8 çalışan ve top toplayıcı çocuklarla beraber saha temizlendi.


Maçın hakemi Özgür Yankaya da zemine çıkarak gerekli kontrolleri yapmasının ardından müsabakanın oynanmasına karar verdi.




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