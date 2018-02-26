Yarıda kalan Adana Demirspor - İstanbulspor karşılaşması oynanacak

Lig’in 24. haftasında dün oynanması gereken ancak yoğun yağış ve şiddetli dolu yüzünden yarıda kalan Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşması zeminde gerekli çalışmaların yapılmasıyla birlikte bugün oynanacak.

Lig’in 24. haftasında normal şartlarda dün oynanacak olan Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşması yağan şiddetli dolu ve yağmurdan dolayı yarıda kalmıştı. Bugün saat 14.00’a ertelenen mücadele öncesinde Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 8 çalışan ve top toplayıcı çocuklarla beraber saha temizlendi.

Maçın hakemi Özgür Yankaya da zemine çıkarak gerekli kontrolleri yapmasının ardından müsabakanın oynanmasına karar verdi.