Yarın gireceği sınava bir gün önceden geldi

Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan LYS bugün de devam ediyor. Sınav bugün saat 10.00’da başlayan LYS-2 Fen Bilimleri sınavı oturumu ile devam etti. Sabahın erken saatlerinde sınavların yapılacağı okullara giden öğrenciler güvenlik kontrolünden geçerek sınav salonlarına alındı. Öğrenciler 09.45 kuralı nedeniyle erkenden salonlarına girdiler. ÖSYM’nin yaptığı 15 dakika kuralını öğrenciler bu sınavda dikkate aldı. Çukurova Üniversite Meslek Yüksek Okulu’nda 09.45’ten sonra sınava gelen öğrenci olmadı.

Bir aday ise yarın gireceği sınava bir gün önce geldiği için okul binasından gülerek ayrıldı. Bir başka aday 09.43’te okula koşarak gelerek dakikalar kala sınava yetişti.

Sınavın başlamasıyla öğrenciler gelecekleri için ter dökerken dışarıda bekleyen anneleri de yanlarına getirdikleri Kuran-ı Kerim okuyarak çocukları için dualar etti.

Sınava gireceği okula son dakika gelen kızı görevliler sakinleştirdi. Görevlilerin su vermek istediği kız oruçlu olduğunu söyleyip koşarak sınav salonuna girdi.