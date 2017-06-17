Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 11:29

Yarın gireceği sınava bir gün önceden geldi

Adana’da bugün yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) öğrenciler, önce sınava zamanında yetişebilmek için sonra başarı için ter döktü.

Yarın gireceği sınava bir gün önceden geldi

17 Haziran 2017 11:29


Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan LYS bugün de devam ediyor. Sınav bugün saat 10.00’da başlayan LYS-2 Fen Bilimleri sınavı oturumu ile devam etti. Sabahın erken saatlerinde sınavların yapılacağı okullara giden öğrenciler güvenlik kontrolünden geçerek sınav salonlarına alındı. Öğrenciler 09.45 kuralı nedeniyle erkenden salonlarına girdiler. ÖSYM’nin yaptığı 15 dakika kuralını öğrenciler bu sınavda dikkate aldı. Çukurova Üniversite Meslek Yüksek Okulu’nda 09.45’ten sonra sınava gelen öğrenci olmadı.


Bir aday ise yarın gireceği sınava bir gün önce geldiği için okul binasından gülerek ayrıldı. Bir başka aday 09.43’te okula koşarak gelerek dakikalar kala sınava yetişti.


Sınavın başlamasıyla öğrenciler gelecekleri için ter dökerken dışarıda bekleyen anneleri de yanlarına getirdikleri Kuran-ı Kerim okuyarak çocukları için dualar etti.


Sınava gireceği okula son dakika gelen kızı görevliler sakinleştirdi. Görevlilerin su vermek istediği kız oruçlu olduğunu söyleyip koşarak sınav salonuna girdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:09
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!