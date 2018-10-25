“Yarınlara Geç Kalmadan” seyirciyle buluştu

“Yarınlara Geç Kalmadan” adlı oyun ilk gösterimi, 23 Ekim 2018 Salı günü Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde, oyunun yazarı Feyzullah Arslan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Yusuf Yalçın, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Narkotik Güçler Mücadele Şube Müdürü Ali Abdullah Baytok, il protokolü ve seyircilerin katıldığı gala ile gerçekleştirildi.

Aile içi şiddeti, madde bağımlılığını, bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değiştiğini ve bu değişimde kimlerin, nerede hata yaptığını gözler önüne seren oyunu Adana Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gökhan Doğan yönetti. Oyunun yönetmen yardımcılığını Burçin Börü, asistanlığını Hakan Akyüz, kostüm ve dekor tasarımını Özge Akarsu, ışık tasarımını Özer Kuşkaya ve müzik düzenini Engin Bayrak yaptı.

23-27 Ekim tarihleri arasında Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak oyunda, Didem Alesoy, Dilber Çilem Güngör, Dilek Dokumacı, Eda Altunkara, Gülistan Kılıç, Gülsüm Uçkan, Hakan Akyüz, M. Burak Erol, Nazlı Köymen, Osman Çiçek, Ozan Sargın, Ömer Bertan, Özgür Küçüköner, Recep Kekil, Tuğba Sükmen, Ercan Uslu, Gürcan Alğan ve Vahit Yöney rol alıyor.