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Yasa dışı bahis çetesinin hesabından 250 bin lira çıktı

Adana’nın Kozan ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülerek tutuklanan 8 kişinin hesabında mağdurlara ait olduğu tespit edilen 250 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülerek tutuklanan 8 kişinin hesabında mağdurlara ait olduğu tespit edilen 250 bin lira olduğu ortaya çıktı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Kozan'da bir ihbar üzerine yasa dışı bahis oynatan bir çetenin olduğunu ve vatandaşları mağdur ettiğini öğrendi. Bu ihbar üzerine harekete geçip bahis çetesini takibe başlayan polis, 2 Ekim günü şafak vakti operasyon yaptı. Eş zamanlı olarak 12 adresi basan polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandıktan sonra dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8 kişi tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis zanlıların hesaplarında yaptığı çalışmada ise mağdurlara ait olduğu belirlenen 250 bin lira bulunduğunu tespit etti. Polis hesaplara bloke koydurarak para akışının önüne geçti. Ayrıca zanlıların mal varlıklarına da tedbir kararı konuldu.

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