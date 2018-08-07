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07 Ağustos 2018 07:41

Yasa dışı bahisçilere şafak vakti baskın

Adana’da yasa dışı bahisçilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yasa dışı bahisçilere şafak vakti baskın

07 Ağustos 2018 07:41


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, şafak vakti yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Operasyonda daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Şahısların evleri didik didik arandı. Operasyonda çok sayıda şahıs gözaltına alındı. Şahısla adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.


Gözaltına alınan zanlıların, yurt dışı bağlantılı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öğrenildi.




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