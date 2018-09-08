Yaşam Tünelleri uygulaması ile sürücüler bilinçlendiriliyor

“Emniyet Kemeri Yolunuzu, Şalgam Gözünüzü Açar”, “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan uygulama noktalarında sürücüler ve yolcular emniyet kemeri, alkollü araç kullanmama, seyir halindeyken cep telefonu ve trafik kurallarının önemi ve ihlali durumunda oluşabilecek kazalar hakkında bilinçlendirildi. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından startı verilen Yaşam Tünelleri uygulamasında trafik ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde Emniyet Müdürü Yıldız bizzat kontrolde bulundu. Şoför ve yolculara hitaben konuşan Yıldız, emniyet kemerinin öncelik olduğunu, trafik kazalarında her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkemizde sürücülerin emniyet kemeri takmalarını sağlamak ve emniyet kemeri takma oranını yükselterek trafik kazalarındaki kayıpları en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yıldız, ‘keşke’ dememek için emniyet kemerinin takılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Kendiniz için, sevdikleriniz için emniyet kemeri takınız” diyerek uyarılarda bulundu.

Görevli ekipler, bilgilendirdikleri yolculara ve sürücülere çeşitli ikramlarda bulundu.