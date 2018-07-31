Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 12:49

Yaşar Bayraktar ve Yusuf Efe Göçer, kitaplarını imzaladı

Eserleri en çok okunanlar listesinin üst sıralarında yer alan ünlü yazarlar Yaşar Bayraktar ve Yusuf Efe Göçer, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezinde düzenlenen imza günlerinde okurlarıyla buluştular.

Yaşar Bayraktar ve Yusuf Efe Göçer, kitaplarını imzaladı

31 Temmuz 2018 12:49


Yaşar Bayraktar, imza günü etkinliğinde; 6-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik 5 seriden oluşan "3 Kafadarlar" kitaplarını imzaladı. Küçük okurları sevdikleri yazardan imza alırken, onu adeta soru yağmuruna tuttular. Küçük hayranlarını sabırla dinleyen Yaşar Bayraktar, onlara okunanın önemini ve kendilerine kazandıracağı değerleri de anlattı.


Yazar Yusuf Efe Göçer ise “İtirazım Var” ve “Benim Garip Hikayem” eserlerinin yer aldığı imza gününde sevenleriyle buluştu. 2017 yılında ilk kitabı yayınlanan, genç topluluklara konferanslar veren ve birçok sosyal sorumluluk projesine katılan Yusuf Efe Göçer, kitaplarını imzalamakla kalmayıp, okurlarıyla sohbet de etti.


Yazarlar; Bayraktar ve Göçer, gösterilen ilgiden memnun olurken, sevenlerinin birlikte fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmediler. Sevilen yazarlar, birçok yazar, şair ve sinema sanatçısı yetiştiren Adanalılara; sanata ve sanatçıya verdikleri değer için teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç