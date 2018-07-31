Yaşar Bayraktar ve Yusuf Efe Göçer, kitaplarını imzaladı

Yaşar Bayraktar, imza günü etkinliğinde; 6-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik 5 seriden oluşan "3 Kafadarlar" kitaplarını imzaladı. Küçük okurları sevdikleri yazardan imza alırken, onu adeta soru yağmuruna tuttular. Küçük hayranlarını sabırla dinleyen Yaşar Bayraktar, onlara okunanın önemini ve kendilerine kazandıracağı değerleri de anlattı.

Yazar Yusuf Efe Göçer ise “İtirazım Var” ve “Benim Garip Hikayem” eserlerinin yer aldığı imza gününde sevenleriyle buluştu. 2017 yılında ilk kitabı yayınlanan, genç topluluklara konferanslar veren ve birçok sosyal sorumluluk projesine katılan Yusuf Efe Göçer, kitaplarını imzalamakla kalmayıp, okurlarıyla sohbet de etti.

Yazarlar; Bayraktar ve Göçer, gösterilen ilgiden memnun olurken, sevenlerinin birlikte fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmediler. Sevilen yazarlar, birçok yazar, şair ve sinema sanatçısı yetiştiren Adanalılara; sanata ve sanatçıya verdikleri değer için teşekkür ettiler.