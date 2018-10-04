Adana'da Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Vakfı ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle ortaklaşa düzenlenen 2. Yaşar Kemal Sanat Günleri başladı.

Kitapları birçok dile çevrilen, dünyaya Çukurova'yı ve Adana'yı anlatan Yazar Yaşar Kemal bu yıl ikincisi düzenlenen “Yaşar Kemal Sanat Günleri”nde anılıyor. Yazarın daha önceden adının verildiği kültür merkezinde Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli'nin de katıldığı basın ve öğretmenlere yönelik bir tanıtım toplantısıyla başladı. Etkinlikler lise öğrencileri için hazırlanan röportaj, kısa film yapımı ve kapak tasarımı konularında düzenlenen çeşitli atölyelerle devam edecek. Doğaya ve sanata duyarlığını geliştirmek amaçlı bir program çerçevesinde düzenlenen sanat günleri, öğrencilerin bir edebi eserden yola çıkarak gözlemlerini, algı ve yorumlarını farklı bir sanat diliyle aktarmalarına yardımcı olacak.

"Çukurova'yı en güzel Yaşar Kemal anlattı"

Etkinliklerin açılış konuşmasını yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yaşar Kemal'in dünyanın en büyük sanatçılarından biri olduğunu ve Çukurova'yı en güzel onun anlattığını söyledi. Başkan Karalar, “Çukurova'yı, ırgatlığı, ağalığı, ızdırabı onun kadar güzel anlatan bir sanatçımız olmadı. Teknolojinin geliştikçe işsizliğin arttığını da en güzel o anlattı. 2'ncisini yapmaktan onur duyduğumuz Yaşar Kemal'in büyüklüğü bu salonu dolduranlardan bellidir ”ifadelerini kullandı.

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli'de geçen yıl yapılan etkinliklerdeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gökçeli, “Yaşar Kemal Vakfı'nın hedefi gençlerde okuma kültürün yerleşmesini, bağımsız, özgür ve özerk düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Zeydan Karalar başkanın kişiliğinde ve öncülüğünde u belediyede aynı hedefleri güdüyor ve pek çok önemli kültür projesine imza atıyor. Adana'ya zengin bir kültür kimliği kazandırmak için yoğun bir çaba sarf edildiğini biliyorum. Ama bunlardan en önemlisi bu kenti tarihi dokusuna kazandırmak için çok önemli çalışmalar yapıyor. Ben Adana'da oturmuyorum ama her geldiğimde biraz daha geliştiğini görüyorum. Ve İstanbul'da yaşayan biri olarak da gıpta ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğin ilk gününde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Hatice Çubukcu yaparken, Nebil Özgentürk ‘Kısa Film', Ferhat Boratan ‘Röportaj', Dr. Seza Yılancıoğlu ‘Teknoloji Karşısında Doğa İnsan Değişimi', Güven Turan ‘Hüyükteki Nar Ağacı'ndaki Gömü' ve Ahmet Güneştekin de ‘Kapak Tasarımı' hakkında bilgiler verdi.