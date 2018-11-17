Yaşar Kemal Sanat Günleri sona erdi

Seyhan Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı işbirliğinde 3 Ekim'de Adana'da başlayan “Yaşar Kemal Sanat Günleri” Kardeş Türküler konseri ile sona erdi. Etkinliklerde 1 buçuk ay boyunca 3 farklı atölyede yüzlerce gence röportaj, kısa film yapımı ve kapak tasarımı konularında eğitimler verildi.

Seyhan Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı iş birliği ile Adana'da bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Yaşar Kemal Sanat Günleri'ne bu yıl Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi de katkıda bulundu. 6 hafta süren sanat günlerde gençliğin Çukurova'nın özelliklerine, doğaya ve sanata duyarlığını geliştirmek, onlara rekabete yönelmeden çevrelerine, doğaya yeniden bakarak, bölgelerini daha iyi tanıyarak üreticiliklerini ifade etmelerine olanak sağlamak amaçlandı. 1 buçuk ay süren etkinliklerde röportaj, kısa film yapımı ve kapak tasarımı konularında atölyeler düzenlendi. Lise öğrencileri Yaşar Kemal'in Hüyükteki Nar Ağacı romanından yola çıkarak gözlemlerini, algı ve yorumlarını farklı bir sanat diliyle aktardı.

3 farklı atölyede 6 haftalık eğitim

Yaşar Kemal Sanat Günleri'nde 6 hafta boyunca kısa film, kapak tasarımı ve röportaj dallarında üç farklı atölyede çalışmalar sürdürüldü. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yürütülen röportaj atölyesine 100 genç katıldı. Seçilen 23 röportaj kitap halinde yayımlandı. Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi yürütücülüğünde 106 öğrencinin kapak tasarımlarından bir seçkide Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sergilendi. Akdeniz Film eşgüdümünde Zafer Özgentürk tarafından yürütülen kısa film atölyesinde 79 gencin çalışmaları bir belgesel, dört kurmaca film halinde derlendi. Film, son gün aynı merkezde gösterildi.

Yaşar Kemal Vakfı, Karacaoğlan'ın “Yiğidin Eyisi Sözünden Olur” dizesi ile adlandırdığı sergide Vakfa armağan fotoğraflardan bir seçki ile yazarın hayatından kesitler sundu. Halide Edip, Azra Erhat, Orhan Kemal, Sabahattin Eyüpoğlu, Aşık Veysel, Türkan Şoray, Tarkan ile fotoğraflar gibi Vakfa armağan edilen kareler bu sergilendi ve Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde bir hafta boyu gezilebilecek.

Kardeş Türküler konseriyle son buldu

Yaşar Kemal Sanat Günleri, Kardeş Türküler'in konseriyle sona erdi. Etkinliklerde bir konuşma yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yaşar Kemal gibi önemli bir isimi memleketinde anmaktan dolayı büyük onur ve gurur duyduklarını söyledi. Karalar, “Bu coğrafyanın kültürel zenginliğini gençlerle ileriye taşımayı, dünyaya yeniden tanıtmayı bir görev kabul ediyoruz. Çukurova'yı, ırgatlığı, ağalığı, ızdırabı onun kadar güzel anlatan bir sanatçımız olmadı. 2'ncisini yapmaktan onur duyduğumuz Yaşar Kemal'in büyüklüğü bu salonu dolduranlardan bellidir” ifadelerini kullandı.