Yasin: "İş yerindeki motivasyon kaybı bulaşıcıdır"

Adana Organize Sanayi Bölgesi Bölge Başkanlığı tarafından sanayicilere ve çalışanlarına eğitim desteği sağlamak amacıyla 2014 yılında hayata geçirilen AOSB Akademi'de “İçsel Motivasyon” eğitimi düzenlendi.

AOSB Başkanlığı Seyhan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde eğitmen Sevtap Yasin, iş yaşamında motivasyonun ve farkındalığın önemini, yöneticilerin çalışanların motivasyonuna katkısını, kurum koşullarının motivasyona katkısı, etkileşim ve birlik bilinci ve öz motivasyon konularına değindi. Yasin motivasyonu, “Bireyi harekete geçiren, davranışlarını şekillendiren ve devamını sağlayan, bireyin örgüt içerisindeki gayret düzeyini, zorluklar karşısındaki direncini belirleyen içsel istek ve güç” olarak tanımladı.

"Yüksek motivasyon, çalışanı ve kurumu başarıya ulaştırır"

Çalışanların iş yerlerindeki motivasyonlarının işe olan bağlılığını artırdığını dile getiren Eğitmen Sevtap Yasin, “Çalışanların başarılı olması ve iş yerinin üretimin artması arasında doğru orantı bulunmaktadır. Bir iş yerinde çalışanların başarılı, huzurlu ve üretken olabilmeleri için çalışan bireylerin işlerine odaklanmaları, işlerini sevmeleri, motivasyonlarının yüksek olması çok önemlidir. Bu yüzden çalışanların iş motivasyonlarının yüksek oluşu o iş yerinin ilerlemesi için gereklidir” dedi.

Sevtap Yasin, iş yerindeki motivasyon kaybının bulaşıcı olduğunu ve diğer çalışanları da etkilediğini vurguladı. Motivasyon kaybını gidermenin zaman alabileceğini belirten Yasin şunları kaydetti:

"Yöneticilerin iş yerindeki motivasyon düşüklüğünü yakından takip etmeleri gerekmektedir. Motivasyonu düşen çalışanlar sabırsız ve aceleci bir tutum sergilerler ve kendilerini stres altında hissederler. Motivasyonu düşen çalışanlar hem iş hem de gelecek için kaygı duymaya başlarlar. Bu durum, üretimi yavaşlatır.”

Çalışanların motivasyonu nasıl sağlanır?

Sanayicilerin ve çalışanların ilgi ile dinledikleri eğitimde Sevtap Yasin, yöneticilerin çalışanlar üzerinde doğrudan etkiye sahip olduklarını kaydetti. Yöneticilerin, çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak için bazı adımlar atması gerektiğini söyleyen Yasin, “Her şeyden önce yöneticinin ulaşılabilir olması, çalışanlarının endişelerini, kaygılarını dinlemesi ve onlara gereken ilgiyi göstermesi gerekir. Yöneticinin en önemli görevlerinden biri çalışanları hatalarında korkutmadan, üzmeden uyarmak ve yaptıkları hatalardan ders çıkarabilecekleri bir ortamı sağlamaktır. Bu şekilde çalışanın hata yaptığı için düşen motivasyonu dengelenecektir. Moral ve motivasyonu yerinde olan çalışan da çok daha üretken ve mutlu olacaktır. İş yerinizde çalışanlara sağladığınız ortamın huzurlu olması kadar, sağladığınız teknik imkanların da önemi büyüktür. Yeterli şartlar altında çalışmayan birisinin, istenilen verimi sağlaması da olanaksızdır” şeklinde konuştu.

Bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin, yöneticilerin ve çalışanların yoğun ilgi gösterdiği eğitim, soru- cevap ile son buldu.