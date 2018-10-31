Yaşlı adama çarpan sürücü yakalandı

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyonetiyle çarptıktan sonra kaçan sürücü, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Nihat U. (33), 33 BPT 57 plakalı kamyonetle elektriklerin kesik olduğu Şakirpaşa Caddesi'nde seyir halindeyken, Nusrettin Boztemur'a (63) çarparak kaçtı. Ağır yaralanan yaşlı adam çevrede bulunan vatandaşların çağırdığı ambulansla ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazadan sonra kaçarak izini kaybettiren kişinin peşine düştü.

Polis kazanın meydana geldiği yerde elektrik kesintisi olduğu için güvenlik kamera çalışması yapamadı. Görgü tanıklarının verdiği ifade doğrultusunda kaçış güzergahı yönündeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, aracı tespit etti. Araç sahibine ulaşan polis, aracın kiralık olduğunu ve Muhammet adında birisinin kiraladığını belirledi. Kamyoneti kiralayan kişiyi bulan cinayet ekipleri, kazayı Nihat U.'nun yaptığını öğrenince zanlıyı gözaltına aldı.

Sorgusunda korktuğu için kaçtığını söyleyen Nihat U., “Elektrikler kesikti. Aracın farları da iyi göstermiyordu. Karanlıkta önüme birisi çıktı. Ben de çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım ancak o da sağa kaçınca çarptım. Ehliyetim olmadığı için korkup kaçtım. Alkollü değildim. Vicdan azabı çekiyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.