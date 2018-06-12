Yaşlı adama çarpıp yardım bahanesiyle parasını çaldı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli Erdal Yıldız (74) bayram ikramiyesini çekip evine doğru gitmeye başladı. Bu arada yanına yaklaşan ve önceden yaşlı adamı takip eden Yahya G., Yıldız’a bir kez çarptı. Zanlı, Yıldız etkilenmeyince bir kez daha çarpıp onu yere düşürdü. Zanlı yere düşen Yıldız’a yardım etme bahanesiyle cebindeki 380 lirayı alarak uzaklaştı. Bir süre yürüyen Yıldız, parasının olmadığını fark edip polise başvurdu. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarından zanlının kimliğini tespit etti.

Yankesicilik ve hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunan Yahya G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.