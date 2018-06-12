Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 09:41

Yaşlı adama çarpıp yardım bahanesiyle parasını çaldı

Adana’da bayram ikramiyesini çeken yaşlı bir adama iki kez çarpıp yardım bahanesiyle cebinden 380 lirasını çalan zanlı yakalandı.

Yaşlı adama çarpıp yardım bahanesiyle parasını çaldı

12 Haziran 2018 09:41


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli Erdal Yıldız (74) bayram ikramiyesini çekip evine doğru gitmeye başladı. Bu arada yanına yaklaşan ve önceden yaşlı adamı takip eden Yahya G., Yıldız’a bir kez çarptı. Zanlı, Yıldız etkilenmeyince bir kez daha çarpıp onu yere düşürdü. Zanlı yere düşen Yıldız’a yardım etme bahanesiyle cebindeki 380 lirayı alarak uzaklaştı. Bir süre yürüyen Yıldız, parasının olmadığını fark edip polise başvurdu. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarından zanlının kimliğini tespit etti.


Yankesicilik ve hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunan Yahya G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç