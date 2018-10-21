Yaşlı adamın bisikletini ilaçlarıyla birlikte çaldı

Adana'da bir kişi, yaşlı bir adamın bisikletini direksiyonda poşette ilaçlarıyla birlikte çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli ev hapsi cezası aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet A, Bakımyurdu Caddesi'nde bulunan bir eczaneden aldığı ilaçları poşete koyarak bisikletinin direksiyonuna astı. Daha sonra alışveriş yapmak için bir iş yerine gelen Ahmet A. bisikletini yol kenarına park etti. İhtiyaçlarını alan Ahmet A. dışarı çıktığında bisikletinin yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, görüntülerden bisikleti çalan kişinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Osman H. (26)olduğunu saptadı. Şüpheli ise olay günü giydiği aynı şapkayla yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi. Polis ise, olay gününde giydiği şapkanın aynı şapka olduğunu belirtince zanlı suçu kabul ederek, "20 gün önce cezaevinden çıkmıştım. Param yoktu, çaldığım bisikleti 60 liraya sattım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.