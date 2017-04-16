Yaşlı kadın sedye ile geldiği sandıkta oyunu kullandı

Kozan Devlet Hastanesi Hasta Nakil Biriminden yardım isteyen serebral vasküler hastası (SVH) olan ve ayakta duramayan Şükriye Baysal (75) isimli vatandaş, Aslanpaşa Mahallesi Arık Sokak’taki evinden sağlık görevlileri eşliğinde hasta nakil aracına yakınları ile beraber alındı. Baysal, oyunu kullanacağı İnkılap İlkokuluna getirildi. Burada hasta nakil aracından indirilen Şükriye Baysal oyunu kullanacağı 1026 nolu sandığa gitmek için önce sedyeden indirilerek battaniyeye sarılıp tekerlekli sandalyeye bindirildi. Okul binasının 2. katında bulunan 1026 nolu sandığa sağlık ekipleri, yakınları ve okul görevlilerinin yardımı ile çıkarılan Baysal oyunu kullandı. Baysal, “Ben vatandaşlık görevimi yerine getirdim herkes oyunu kullansın” dedi.