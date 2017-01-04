Yaşlılıktan kaçış yok, ancak daha güzel yaşlanmak mümkün

Yüzlerce yıldır uğruna destanlar yazılan güzellik, 30’lu yaşlarla birlikte yüzde belirginleşmeye başlayan yaşlılık belirtisi çizgilerle farklı bir boyut kazanıyor. Ancak, büyük fark yaratan küçük dokunuşlar, “kaçınılmaz son” olan yaşlanma sürecini geciktirdiği gibi, daha güzel yaşlanmayı da mümkün kılıyor.

Adana Estelite Güzellik Merkezi kurucularından Dr. Gizem Toktaş Geylani, yaşlanmanın, kabul edilmesi gereken bir gerçek olduğunun belirtti. Güzelliği; “karşıdakine geçirilen duygu, çevreye yayılan ışık, abartının olmadığı bir ‘siz’” olarak tanımlayan Geylani, “Sonuçta ne olursa olsun yaşlanacağız. Bundan kaçış yok. Ama süreci yavaşlatmak ve daha güzel yaşlanmak mümkün. Unutmayın; ufak dokunuşlar büyük fark yaratır” dedi.



30’lar “en şahane” yaşlar

30’lu yaşlarda insanın, hayatının en verimli çağlarını yaşarken, bir taraftan da kendini tanımaya başladığının altını çizen Geylani, “Bu yaşlarda zevkleriniz yerini bulmaya, tarzınız oturmaya başlıyor. Fakat bir sabah uyandığınızda cildinizin eskisi kadar dinamik görünmediğini, çok belli olmayan fakat eskiden olmayan çizgilerinizin olduğunu fark ediyorsunuz. Bunu hissettiğiniz gün anlayın ki siz artık hızlı bir yaş alma sürecine giriyorsunuz” ifadelerini kullandı.



Riski tespit etme zamanı

Yaşlanma belirtisi çizgileri yeni fark edenlere tavsiyelerde bulunan Dr. Gizem Toktaş Geylani, “O an, yüzünüzün deformasyon alanı ve riskini tespit etme zamanı. Aynanın karışışına geçip, ışığı arkanıza alın ve yüzünüzün risk haritasını belirleyin” dedi.

Yapılması gerekenleri de sıralayan Geylani, şöyle devam etti:

“Koyu gölgeli alanlar için ufak dozlarda hyaluronik asit dolgu enjeksiyonları yaptırabilirsiniz. 30’lu yaşların en önemli kırışıklık sinyalleri ise genellikle ilk önce kaz ayaklarında, daha sonra alın ve kaş arasındadır. Bu çizgilenmeleri hem azaltmak hem de ileride oluşacak deforniteleri engellemek için yumuşak botoks uygulamaları yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda cildinizde kolojen üretimi yavaşlamaya başladı, henüz çok önemli sinyaller vermese bile koruma yöntemleri için tedbir almalısınız. Altın iğneli RF, dermaroller, vitamin enjeksiyonları ile başlayabilirsiniz. Ama cildinizi şaşırtmayı unutmayın! Kış dönemlerinde farklı içerikli peelingler ve fraksiyonel lazer uygulamalarından da faydalanabilirsiniz.”