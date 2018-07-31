Yatalak hastalara ücretsiz ortopedik yatak ve karyola

Ücretsiz evde sağlık hizmetleri kapsamında ilk etapta 50 hastanın evine motorlu ortopedik hasta yatağı, havalı yatak ve karyolalar teslim edildi.

Hayata dokunan hizmetler

Sağlık ve Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan doktor, psikolog, hemşire, sağlık teknisyeni, yaşlı bakım personeli ve kuaförlerle Adana’nın dört bir yanında yaşlı, hasta ve engelli bireylerin kişisel bakımı, ağız sağlığı bakımı, saç ve sakal tıraşı ile tırnak bakımlarını gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, buna motorlu ortopedik hasta yatağı, havalı yatak ve karyola yardımını dahil etti. Yatalak hastaların evde tedavisini kolaylaştırmak amacıyla satın alınan 50 adet motorlu ortopedik hasta yatağı, havalı yatak ve karyola ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine monte edildi.

Yatak yaralarının oluşmasını önlüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı, motorlu ortopedik hasta yatağı, havalı yatak ve karyolası teslim edilen vatandaşların evlerini ziyaret ederek Başkan Hüseyin Sözlü’nün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sıcak havaların hüküm sürdüğü Adana’da yatalak hastaların bakımının güçleştiğini, yatak yaralarının çok çabuk ortaya çıktığını ifade eden Fatih Karayandı, “Evden çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya hiç olmayan, 60 yaş üzeri yatağa bağımlı vatandaşlara düzenli sağlık hizmeti veriyoruz. Yaşlılarımızın saç ve sakal tıraşından, çarşaf değişimlerine kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayan sağlık personelimiz, tansiyon, kan şekeri ve kolesterol ölçümlerini de yapıyor. Son olarak yatalak hastaların tedavisini kolaylaştırmak amacıyla satın aldığımız havalı yatakları ve üç motorlu karyolalarını evlerine yerleştirdik. İstenilen pozisyonda yatış imkanı sağlayan, hem masaj hem de kan dolaşımını düzenleyerek yatak yaralarının oluşmasını önleyen havalı yataklarla hastalarımız daha rahat edecekler” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin motorlu ortopedik hasta yatağı ve karyolası hizmetinden yararlanan vatandaşlar, Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür edip, memnuniyetlerini dile getirdiler.