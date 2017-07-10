Yaylacılara hem eğlence, hem sağlık hizmeti

Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın koordinesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Yollarda etkinliğine start verdi. Pozantı ilçe merkezi, Akçatekir ve Kamışlı yaylalarında ilki gerçekleştirilen kutlamalarda Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları, halk oyunları ekibi, şehir bandosu neşeli şarkılar ve danslarla Adanalıları coşturdu. Anadolu ezgilerinin Toroslarda yankılandığı şenlikte hemşehrileriyle buluşan Pozantı Belediye Başkanı Vekili Sami Baysal, hem eğlence hem de sağlık hizmetini yaylacıların ayağına getiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti. Türk ve dünya klasiklerinin de yer aldığı 5 bin kitaplık Gezici Kütüphane de yaz tatilini yaylalarda geçiren çocukların akınına uğradı. Çocuklar, Gezici Kütüphane’nin raflarından diledikleri eserleri alıp, şenlik meydanında kitap okumanın keyfini yaşadı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli doktorlar ve uzman personel de Adana Büyükşehir Belediyesi Yollarda etkinliği kapsamında vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Doktorlar, vatandaşları muayene ederken, yardımcı sağlık personeli de kan tahlillerini yapıp, tansiyonlarını ölçtü. Meme kanserinin erken tanısını sağlayan gezici dijital mamografi cihazı, kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti verdi.