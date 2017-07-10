Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 12:52

Yaylacılara hem eğlence, hem sağlık hizmeti

"Adana Büyükşehir Belediyesi Yollarda" etkinliği kapsamında Pozantı ilçe merkezi ile Akçatekir ve Kamışlı yaylalarında Sanat tırı, sağlık otobüsü gezici kütüphane ve gezici dijital mamografi cihazı ile hem eğlence hem de sağlık hizmeti verildi.

Yaylacılara hem eğlence, hem sağlık hizmeti

10 Temmuz 2017 12:52


Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın koordinesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Yollarda etkinliğine start verdi. Pozantı ilçe merkezi, Akçatekir ve Kamışlı yaylalarında ilki gerçekleştirilen kutlamalarda Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları, halk oyunları ekibi, şehir bandosu neşeli şarkılar ve danslarla Adanalıları coşturdu. Anadolu ezgilerinin Toroslarda yankılandığı şenlikte hemşehrileriyle buluşan Pozantı Belediye Başkanı Vekili Sami Baysal, hem eğlence hem de sağlık hizmetini yaylacıların ayağına getiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti. Türk ve dünya klasiklerinin de yer aldığı 5 bin kitaplık Gezici Kütüphane de yaz tatilini yaylalarda geçiren çocukların akınına uğradı. Çocuklar, Gezici Kütüphane’nin raflarından diledikleri eserleri alıp, şenlik meydanında kitap okumanın keyfini yaşadı.


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli doktorlar ve uzman personel de Adana Büyükşehir Belediyesi Yollarda etkinliği kapsamında vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Doktorlar, vatandaşları muayene ederken, yardımcı sağlık personeli de kan tahlillerini yapıp, tansiyonlarını ölçtü. Meme kanserinin erken tanısını sağlayan gezici dijital mamografi cihazı, kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:21
  • Öğle :12:55
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:08
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!