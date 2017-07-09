Yaz beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler

Günde 3 ana, 3 ara öğün olacak şekilde beslenmek çok önemli" dedi.

Altunsoy, kilo kontrolünü elde tutmak için öncelikle güne kahvaltı yaparak başlanması gerektiğini belirterek, "Protein kaynağı sayesinde de tok tutucu özelliğe sahip olan yumurta mutlaka tercih edilmelidir. Yanında ise yarım yağlı peynir, zeytin, domates, salatalık, yeşillik, tam buğday veya tam tahıllı ekmek ile sofranızı renklendirin. Reçel, marmelat, bal gibi tatlı yiyecekleri tüketmemeye özen gösterin" diye konuştu.

Sağlıklı ara öğünlerin kilo verimine yardımcı olurken, gazlı ve şekerli içeceklerin kilo alımına sebep olmasının yanında aynı zamanda asidin, mideyi genişletme etkisinin bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendinizin hazırlayacağı meyveli süt, meyveli yoğurt, ayran, kefir, light limonata ile meyve salatası, kuru meyve ve yağlı tohumlar (ceviz, fındık veya badem) hem tok tutacak hem kan şekerinizi dengeleyecek hem de metabolizmayı hızlandıracaktır. Şeker ihtiyacınızı şerbetli, yağlı, kızartılmış tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve salatası, sade dondurma veya buzlu meyveler şeklinde tercih ediniz. Fakat yaz döneminde artış gösteren meyveler aşırı tüketiliyor, lifli olması yanı sıra şeker olduğu unutulmamalı ve mutlaka sınırlandırılmalıdır.

Havaların ısınması ile birlikte vücuttaki sıvı ve mineral kaybı dolayısıyla ödem (şişlik) oluşuyor. Bol su, az tuz, bol yeşillik, lifli gıdalar tüketerek, basit karbonhidratlı (beyaz un, şeker gibi) tüketmeyerek ve hareket yaparak vücudunuzdaki ödemden arınmanız mümkün. Aynı zamanda suyunuza koyacağınız çubuk tarçın, karanfil, nane ve meyveler vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olacaktır. Ödem oluşumunu ve kilo alımını engellemek için alkol alımı sınırlandırılmalıdır. Gün içerisinde 2-3 fincan sade yeşil çay tüketmeniz hem metabolizmayı hızlandırır hem de ödemi atmayı destekler. Özellikle yaz sıcaklarında 2.5-3 litre su tüketmeyi de ihmal etmeyin.

Öğle yemeği hafif olacak şekilde; zeytinyağlı sebze yemekleri, peynirli, tavuklu veya ton balıklı salata ile sindiriminizin rahat olması sağlanmalı. Tabi yanında yoğurt, ayran, cacık ve mevsimsel salatayı ihmal etmeyerek. Eğer yemeğin yanında bulgur pilavı, makarna veya patates var ise ekmek tüketmeyin.

Akşam yemeklerinde ise et, tavuk, balık gibi protein içeriği yüksek olan besinleri tercih edebilirsiniz. Yanında yoğurdu, salatası ve ekmeği olacak şekilde. Mümkün olduğu kadar işlenmiş et ürünlerinden (salam, sucuk, sosis) uzak durun. Kavurma, kızartmadan ziyade düşük yağlı haşlama, buğulama, ızgara veya fırında pişirme yöntemlerini uygulayacak şekilde tüketim sağlayın. Yatmadan 2-3 saat önce ise beslenmeyi mutlaka bitirin. Çünkü yenilip yatıldığında metabolizma yavaşlayacağından, yedikleriniz yağa dönüşecektir.

Günde en az 30 dakika olacak şekilde yürüyüş, yüzme gibi aktiviteniz olsun. Yazı rahat geçirmek için sağlıklı beslenme, bol su, düzenli uyku ve hareketi yaşam biçimi haline getirilmeli."