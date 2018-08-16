Yaz sorunlarından uzak tutacak öneriler

Parlakgümüş, yaz mevsimi geldiği zaman çocukların aklına tatil, deniz, havuz, kum ve eğlence gelirken ebeveynlerin aklına tatilin tatlı anlarının yanında güneş çarpması, isilik gibi hastalıklar da gelebildiğini söyleyerek, çocukların tatili sağlıklı bir şekilde geçirmesi için sık karşılaşılan sorunları ve nasıl önlem alınacağının 10 yolunu anlattı.

Yüzücü kulağı (Dış kulak yolu enfeksiyonları)

Yüzücü kulağını kulakta su kalması durumunda ortaya çıkan ve dış kulak kanalında oluşan bir enfeksiyon olarak tanımlayan Parlakgümüş, “Yüzerken kulak tıkaçları kullanmak, su kaçmasını engelleyen önlemlerin başında geliyor. Ancak çocuğun kulağına suç kaçtıysa, kulak ağrısı ve kulak ön kısmına bastırmakla ağrının artması, en önemli belirti sayılıyor. Bu durumda vakit kaybetmeden hekime başvurmak gerekiyor” dedi.

Güneş çarpması

Kum, deniz veya havuzda vakit geçirmeyi çok seven çocukların güneşin altında çok fazla vakit geçirdiğini ama bu durumda güneş çarpması yaşanabileceğini söyleyen Dr. Deniz Parlakgümüş, “Baş ağrısı ve kusma şeklinde kendini belli eden güneş çarpması durumunda acilen bir hekime başvurmanız gerekiyor. Güneş çarpmasını engellemek içinse çocuklarınızın 10.00 - 16: 00 saatleri arasında gölgede oynamasını, bol miktarda sıvı tüketmesini ve şapka kullanmasını sağlayabilirsiniz” diye konuştu.

İsilik

Parlakgümüş, isiliğin en büyük oluşma nedeninin sıcak havada kalın kıyafetler giyilmesi olduğunu isilik riskini azaltmak için çocuklara hafif ve pamuklu kıyafetler giydirilmesi gerektiğini kaydetti.

Saman nezlesi

Soğuk algınlığı gibi saman nezlesinin de bazı çocuklarda hafif geçebileceği gibi, bazılarında ise yaşam kalitesini bozabilecek kadar önemli bir hastalık haline gelebildiğini söyleyen Deniz Parlakgümüş, “Enfeksiyon dönemi hariç normalin üzerinde burunda kaşıntı, akma ve hapşırma gözlemleniyorsa hekime danışmak gerekiyor” ifadesini kullandı.

Egzama

Parlakgümüş, egzamanın da genellikle alerjilerden kaynaklandığını belirterek, “yaz aylarında sıkça görülüyor. Bununla birlikte, klor ve güneşe maruz kalmak da cildin kurumasına ve tahriş olmasına neden olabiliyor. Artan ter de egzamayı kötüleştirebiliyor. Çocuğunuzda egzama varsa, terlemeyi azaltmak için cildini silmeye çalışın ve sık banyo yaptırın. Her gün çocuklarınızın cildi için hipoalerjenik güneş koruyucu ve iyi bir nemlendirici kullandığınızdan emin olun. Cildin nefes alabilmesi için serin kıyafetler giydirerek tahrişleri azaltabilirsiniz” dedi.

Gıda zehirlenmesi

Isının bakteriyel büyümeye yardımcı olduğundan açık hava aktivitelerine katılımda gıda zehirlenmesi riskinin artığını kaydederek, şunları söyledi:

“Gıda zehirlenmesinden uzak durmak için çocukların yemeklerini hazırlarken kolay bozulabilecek tavuk ürünleri ve kremalı gıdaların tüketimine dikkat etmelisiniz. Evdeyken de dışarıda hiçbir yiyecek maddesi bırakmamak dikkat edilecek başka bir nokta.”

Coxsackie virüs

Coxsackie virüsü enfeksiyonlarının çocukların yaklaşık yarısında, hafif grip benzeri belirtilere neden olabildiğini belirten Parlakgümüş, el - ayak - ağız hastalığı, dil, diş etleri, elin ayakları ve ayak tabanlarında ağrılı kabarcıklara neden olan bir virüs olduğunu çocukların, ellerini sık sık yıkamaları için teşvik ederek bu virüsün yayılmasının önleneceğini söyledi.

Sinek ve böcek sokmaları

Sinek ve böcek sokmalarının zehirli ve virüs taşımadıkları sürece doğrudan hasta etmese de ısırıkları kaşıntı ve kabartıya neden olduğu için rahatsız edebileceğini ifade eden Deniz Parlakgümüş, “Sinek ve böcek ısırmasını engellemek için bazı önlemler alabilirsiniz; açık renk kıyafetler giydirmeniz, şekerli kokulardan uzak durmalarını sağlamanız, yanlarında yiyecek taşımalarını engellemeniz ve arı gibi böceklerin etrafta dolaşırken sakin olmalarını öğretmeniz riski azaltacaktır” şeklinde konuştu.

Göz kapağı ve konjoktiva enfeksiyonları

Parlakgümüş, çocuklarda göz lensinin bir yetişkinden daha şeffaf olması, özellikle güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı hassasiyet göstereceği anlamına geldiğinden, geniş kenarlı bir şapka veya güneş gözlüğü ile çocuğun gözlerinin direk güneş ışığına maruz kalmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

İshal

İshal durumunda şekerli ve hazır meyve suları içmenin ishal sıklığını artıracağını söyleyen Dr. Parlakgümüş, “İyi haber şu ki, ishal genellikle uzun sürmez ve tehlikeli değildir Ancak ishalde, bol su içmek ve patates, pirinç lapası gibi bağırsakları toplayacak besinleri tüketmek yararlıdır. Ancak dışkıda kan olmasıyla da çocuğun aşırı iştahsız olup beslenememesi, su içememesi durumunda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor” dedi.