Yaz trendi: Glütensiz diyetler

Diyetisyen Gündüz, glütensiz beslenen ve bu akımı benimseyen kişilerin sayısının hızla arttığını, araştırmaların hızlı kilo vermek açısından glütenli ya da glütensiz beslenme arasında önemli bir fark olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Sağlıklı ve dengeli beslenme ilkelerini benimseyerek 1 ayda ortalama 4 kg verilmesinin mümkün olduğunu belirten Dyt. Çisem Gündüz, aynı şekilde glüten beslenme programından çıkartıldığında da ortalama 4 kg kayıp gözlendiğini söyledi.

Gündüz, tartıda ki rakamlardan ziyade kalıcı kilo kaybı ve kilo kontrolünü sağlamanın önemli olduğunu ve kilonun yağ kaybı sağlanarak verildiğinde sağlıklı olabileceğinin altını çizdi.

Beslenme ve diyet planlamasını yaparken önceliğin kişinin hem zihinsel hem de bedensel olarak hayat boyu sürdürülebilir değişiklikler ile kilo kaybetmek veya kilo kontrolünü sağlamak olduğunu ifade eden Gündüz, “Aksi durumda geçici süre ile beslenme programından çıkarılan besinler tekrar beslenme düzeninize dahil olduğunda kilo almanız kaçınılmaz oluyor” dedi.

Glüten nedir?

Glüteni buğday, çavdar ve arpa gibi tahıllarda bulunan bir protein olarak açıklayan Gündüz, “Glüten içerikli tahıllardan en çok tüketilen buğday. Glütenin tolere edilememesi sonucu Çölyak gibi bazı önemli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Glütenli besinlere karşı hassasiyet olup olmadığı, basit tetkiklerle ortaya çıkabiliyor. Eğer duyarlılığınız sizi rahatsız etmeyecek boyutta ise her türlü besin grubundan yeterli ve dengeli beslenmeniz mümkün. Mevsiminde sebze ve meyve tüketerek, diyetisyeninizin önerdiği miktarda karbonhidrat, yağ, bitkisel ve hayvansal protein alımına dikkat ederek; uzun soluklu, hayat boyu sürdürülebilir, kendinize özel beslenme alışkanlıklarını benimseyerek yavaş ama kalıcı kilo kaybı sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Kimler glütenden uzak durmalı?

Çölyak hastalığını genetik yatkınlığı olan kişilerde, glüten içerikli besin alınması ile ortaya çıkan ve ince bağırsakta hasara yol açan bir hastalık olarak açıklayan Diyetisyen Gündüz, “Glüten alımına bağlı ince bağırsakta oluşan hasar sonucu vücut için gerekli protein, yağ, karbonhidrat ve minerallerin emilimi etkili bir şekilde gerçekleşemiyor. Bu süreç tedavi edilmezse kronikleşerek kişinin bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

Gündüz, glüten içeren besinleri şöyle sıraladı:

“Buğday, çavdar, arpa ve yulaf içeren besinler, makarna, erişte, bulgur, şehriye, kuskus, pastanelerde ya da marketlerde satılan kek, poğaça gibi hamur işleri, tam buğday unu, beyaz un, kepekli un, hazır çorbalar, hazır bulyonlar, bira, votka irmik.”

Diyetisyen Gündüz, glütensiz karabuğdaylı krep tarifini ise şöyle anlattı:

Malzemeler: 1 su bardağı karabuğday unu, 2 yumurta, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı su, tuz, 8 adet mantar, 1 adet soğan, kapya biber, maydanoz, 3 yemek kaşığı lor peyniri.

Yapılışı: Krep için gerekli tüm malzemeleri geniş bir kasenin içerisinde karıştırın. Sonrasında kepçe yardımı ile önceden yağladığınız tavanın içerisinde pişirin. Diğer tarafta soğan ve biberi 1 yemek kaşığı zeytin yağ ile soteleyin. Üzerine mantarları ekleyip biraz pişirdikten sonra üzerine maydanoz ve lor peynirini ekleyin. Servis ederken kreplerin içerisine pişirdiğiniz harcı koyabilirsiniz.