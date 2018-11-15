Yazar Aynaz Özkaşıkçı, Adanalı okurlarıyla buluştu

Yazar Aynaz Özkaşıkçı, Uzakdoğu'dan Fas'a, dünyanın dört bir köşesinden farklı hikayeler ve farklı lezzetler içeren “İlk Isırıkta Aşk” adlı kitabını okurları için imzaladı.

Özkaşıkçı, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, okurlarıyla sohbet edip, kitabındaki ayrıntıları paylaşırken, Bir Isırıkta Aşk'ın, birbirinden özel yemek tarifleri ve sofra sırlarının yanı sıra, akıllarda kalacak sunumlar için baştan çıkarıcı bir kaynak olduğunu ifade etti.

Kitabında, estetiği lezzetle buluşturduğunu belirten Özkaşıkçı, “Güzel bir yemeği şık bir sofrada yemek hepimizin hakkı ve bunu yapabiliriz. Ben yaptım, tüm okuyucularımın da yapabileceğini düşünüyorum. Bu kitap bu düşünceyle yola çıktı” dedi.

Yemek yapmayı ve sunumu zevke dönüştüren İlk Isırıkta Aşk, farklı dünyaların lezzet kapılarını aralıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından farklı tariflerin özel konseptlere göre de işlendiği kitap, hayatına renk katmak isteyen ve değişiklik arayan yemek tutkunlarının favorisi olarak gösteriliyor.

Aynaz Özkaşıkçı tarafından özel olarak hazırlanan müzik listeleri ve meraklılarına kokteyl yapımı videoları için hazırlanmış QR kodlarının yer aldığı kitap; içinde yer alan diğer interaktif keyifli sürprizleriyle de dikkati çekiyor.