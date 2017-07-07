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07 Temmuz 2017 10:23

Yener Arıca: “Tek hedefimiz şampiyonluk”

TFF 1.

Yener Arıca: “Tek hedefimiz şampiyonluk”

07 Temmuz 2017 10:23

Lig takımlarından Adanaspor’un yeni transferi Yener Arıca, büyük bir takıma geldiğinin farkında olduğunu ve Adanaspor’un futbolcusu olmaktan mutlu olduğunu söyledi.


Turuncu-beyazlı takımla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yener Arıca, Bolu kampını verimli bir şekilde geçirip Adanaspor’u Süper Lig’e taşımak istediklerini ifade etti. Futbola Hollandalı Ajax takımının altyapısında başladığını hatırlatan Yener, "Burada 10 sene futbol oynadım. 18 yaşımda profesyonel oldum. Ajax’ın ikinci takımında ve A takımında sürekli idmanlara çıkıyordum. Burada çok güzel günler geçirdim. Türkiye’ye geri döndüm. Burada Kayserispor ve Altınordu’da top koşturdum. Daha sonra Hollanda ekibi Almere Ctiy’e transfer oldum. Burada gerçekten önemli işlere imza attığımı düşünüyorum. Yurt dışında futbol oynamak bana gerçekten çok şey kattı. Tecrübe edindikten sonra futbol kariyerime Türkiye’de devam ettirmek istedim. Tek isteğim hedefi olan bir takımda oynamak istememdi. Adanaspor’un teklifini duyunca hiç düşünmeden kabul ettim. Şampiyonluğa en iyi aday olan bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla çok iyi bir uyum sağladım. Hepimizin ortak düşüncesi Adanaspor’un başarısı. Bütün futbolcu kardeşlerim ve ağabeylerim kendilerini kanıtlamış değerli futbolcular. Süper Lig’e çıkacak kalitede ve güçteyiz” şeklinde konuştu.



Adanaspor, 6 hazırlık maçı yapacak


Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Abant’ta sürdüren Adanaspor, bu kapsamda 6 hazırlık maçı yapacak. Turuncu-beyazlılar, ilk maçta 9 Temmuz Pazar günü İran Süper Ligi ekiplerinden Padideh Khorasa ile mücadele edecek. Adana ekibinin hazırlık maçlarının programı şöyle:



9 Temmuz Pazar


17.00 Adanaspor - Padideh Khorasan (İran Süper Lig ekibi)



13 Temmuz Perşembe


17.00 Adanaspor - El Nasr (Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi)



16 Temmuz Pazar


17.00 Adanaspor - Al Taawon (Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi)



18 Temmuz Salı


17.00 Adanaspor - Gazişehir Gaziantep



25 Temmuz Salı


17.00 Adanaspor - Sivasspor



29 Temmuz Cumartesi


17.00 Adanaspor - Bolusapor




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