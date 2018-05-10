Yengesine tecavüz eden şahsa 34 yıl hapis istendi

Adana’da yaşayan 4 çocuk annesi D.B. (27), Hatay’da yaşayan ailesini yanına çağırarak, Köprübaşı Polis Merkezine gidip kayınbiraderi Sezer B.’den (30) şikayetçi oldu. D.B., gece eve gelen kayınbiraderi Sezer B.’nin saçından sürükleyerek kendisini yatak odasına götürüp tecavüz ettiğini ileri sürdü. Gözaltına alınan Sezer B. hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren Sezer B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, Sezer B. hakkında, ’cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme’ suçlarından toplam 34 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Kabul edilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporunda kadının saldırıya uğradığına ilişkin tespitlere de yer verildi. Müştekinin iddiası ile Adli Tıp Kurumu raporunun uyumlu olduğu belirtildi.

Tutuklu sanık Sezer B.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.