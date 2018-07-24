Yeni, 24 Haziran Seçimlerini değerlendirdi. Yeni, düzenlediği basın toplantısında yakın zamanda Karataş ilçesinde kurulacak olan Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kentin ve ülkenin ekonomisine büyük katkılar sunacağını belirterek, bu tip yatırım hareketlerinin tüm siyasi kimliklerle takipçisi olacaklarını ifade etti.

AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile ilgili bilgilendirmeler de yapan Yeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, genel başkan olarak kendilerine öğrettiği sandık bazlı çalışmanın önemine vurgu yaparak, “Adana’da 15 ilçemizin tamamında, toplam 4 bin 500 civarında sandıkta ilçe başkanlarımızla seçimden sonra yaptığımız değerlendirmeler neticesinde, sandık bazlı çalışmaları başlattık. İktidar partisi olmanın sorumluluğunu, vatandaşlara ulaşarak onların taleplerinin yerine getirilmesi ve şikayetlerinin çözümü noktasında bürokrasi ile diyalog kurmak istiyoruz” diye konuştu.

Bir basın mensubunun CHP ve İYİ Parti’nin yaşadığı sıkıntıların, yerel seçimlerde AK Parti’ye yansımasını sorması üzerine Yeni, “Tek adamlığı eleştiriyorlardı, kendilerini tartıştırmıyorlar dahi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nde demokratik bir hakkın dahi engellendiğini görüyorum. Gerçekten 24 Haziran’ın en büyük kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’dir” diye cevap verdi.

15 Temmuz’da yaşananları ve tüm ülkede olduğu gibi Adana’da da gösterilen hassasiyetin kendisini memnun ettiğini belirten Yeni, “Biz her zaman ‘önce vatan’ diyebiliyoruz. Bunun ilk sınavını acı ama 15 Temmuz’da verdik. 15 Temmuz’da milletimiz canını hiçe sayarak, ‘sadece vatan’ dedi ve sokağa döküldü, meydanlara çıktı. Geçen 2 yıllık sürede ben gerçekten insanların kendi değerlerine sahip çıkma bilincini en üst seviyede tuttuğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik konusuna da değinen Yeni, şu an gençlerin hevesle beklediği bir konu olduğunu belirterek, “Malumunuz dün akşam bütün maddeler ilgili komisyondan geçti. Bugün itibariyle genel kurula getirilecek diye biliyorum. İnşallah bedelli askerlikle artık ülke olarak biraz daha profesyonel askerliğe giden süreçte daha keskin bir adım olarak değerlendirilir” dedi.