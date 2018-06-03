Yeni Adana Adliyesi 227 personel alacak

Alımlar için 11 Haziran’a kadar başvuru yapılabileceği belirtilirken, yeni personelin yapımı kısa sürede tamamlanacak olan Yeni Adana Adliyesinde görevlendirileceği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs’ta 5 bin 493 sözleşmeli personel alımı için verilen ilanda Adana Adliyesi için 131 zabıt katibi, 57 icra katibi, 30 mübaşir, 2 aşçı, 2 bilgisayar teknisyeni, 2 elektronik teknisyeni, 2 makine teknisyeni ve 1 klima teknisyeni olmak üzere çeşitli unvanlarda toplam 227 personel kadrosu verildi.

Başvurular 11 Haziran’a kadar

Söz konusu sözleşmeli pozisyonlara atanmak isteyenlerin, 11 Haziran’a kadar Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na başvuru yapmaları istendi. 11 Haziran’a kadar yapılabilecek başvurular için uygulamalı veya sözlü sınava, lisans, ön lisans ve lise mezunları için 2016 yılında her üç türde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS-2016) 70 ve daha yukarı puan alanların başvurabileceği belirtildi. İlanda, adayların, başvuru ile ilgili gerekli bilgi ve gereken şartlara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden erişebilecekleri belirtildi.

Öte yandan yine Adana Bölge Adliye Mahkemesi ile Ceyhan, Kozan ve mülhakatı olan adliyeler için de çeşitli unvanlarda 54 personel alımı yapılacağı öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana Adliyesinin kadrosunu güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, “Bünyesinde birçok teknik özelliği barındıran ve alanında ilkleri uygulayacak olan yeni Adana Adliyesinin yapımında son aşamaya gelindi. Adliyemizin teknik ve hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla, Adalet Bakanlığı tarafından ilimize birçok unvanda sınav izinleri verildi. Personel alımı için sınav başvuruları devam ediyor. Mevcut olarak görev yapan personel ve yeni alınacak personelimizle birlikte yeni adliyemiz güçlü bir şekilde hizmete girecektir” dedi.